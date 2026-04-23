Panel prowadził dziennikarz działu zagranicznego „Rzeczpospolitej” Rusłan Szoszyn.

Ukraińska noblistka: Rosjanie wyobrażali sobie wojnę jako matematykę. Nie widzieli ludzi za liczbami

- Byłam w Kijowie, gdy Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję. Odmówiłam ewakuacji. Pamiętam, że w pierwszych dniach wojny świętowaliśmy każdy dzień jak zwycięstwo, ponieważ byliśmy w stanie przetrwać jeszcze jedną noc. Wówczas zachodni analitycy byli przekonani, że Ukraina nie ma potencjału oprzeć się tak olbrzymiej sile i że w ciągu trzech dni Kijów upadnie – mówiła w wystąpieniu rozpoczynającym panel Ołeksandra Matwiejczuk, przewodnicząca, Centrum Wolności Obywatelskich, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.

- Rosjanie wyobrażali sobie wojnę jako matematykę. Ani oni, ani zachodnie społeczeństwo nie widziało ludzi za tymi liczbami. Moja pierwsza myśl na dziś jest taka, że zwykli ludzie mają siłę - mówiła.

- Nasza odporność opiera się na lokalnej demokracji, oddolnych inicjatywach i szybkiej adaptacji do nowych okoliczności, sprawczości zwykłych ludzi oraz przekonania, że zwykły człowiek może dokonać niezwykłych rzeczy – dodała.

- Ukraina sprawia, że Europa jest silniejsza. Putin nie rozpoczął pełnowymiarowej inwazji tylko po to, by okupować Awdijiwkę czy Bachmut, których większość Rosjan nie potrafi znaleźć na mapie. Putin rozpoczął wojnę po to, żeby okupować i zniszczyć całą Ukrainę. I po to, żeby iść dalej. Postrzega Ukrainę jako most do Europy. Jego logika jest historyczna. Myśli o swoim dziedzictwie, chce na siłę przywrócić Imperium Rosyjskie. Ludzie w Polsce, ludzie w innych częściach Europy są bezpieczni tylko dlatego, że Ukraińcy nadal walczą - przekonywała Matwiejczuk. Jak dodała Ukraina jest „integralną częścią i mocnym elementem europejskiego bezpieczeństwa”.

- Aby zapobiegać wojnom potrzebujemy sprawiedliwości. Nieukarane zło rozwija się i wzrasta – podkreśliła Matwiejczuk zwracając uwagę, że Rosjanie dopuszczali się zbrodni w Czeczenii czy Syrii i nie zostali za to ukarani. - Aby zapobiec wojnom w przyszłości musimy karać ludzi i kraje, które rozpoczęli wojnę - mówiła też ubolewając, że w historii ludzkości zdarzyło się to tylko raz – po II wojnie światowej, wobec przywódców III Rzeszy.

- Musimy powołać specjalny Trybunał, który pociągnie do odpowiedzialności Putina i cały reżim w Rosji – podkreśliła.

