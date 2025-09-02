Kielce: jak co roku centrum światowej debaty o obronności

Salon w Kielcach to jedno z trzech największych wydarzeń branży obronnej w Europie, ustępujące skalą jedynie londyńskiemu DSEI i paryskiemu Eurosatory. Tegoroczna edycja zgromadzi 811 firm z 35 krajów, które zajmą łącznie 40 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej.

Na MSPO obecne będą delegacje z 45 państw, w tym ministrowie obrony Wielkiej Brytanii, Szwecji i Estonii, przedstawiciele resortów obrony Kanady, Turcji, Włoch czy USA oraz ambasadorowie z 21 krajów. MSPO stało się forum dyplomacji obronnej, na którym ważą się decyzje o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i gospodarki.

Światowe koncerny i premiery technologiczne

Na wystawie znajdą się zarówno światowi giganci, jak Airbus Helicopters, Leonardo, MBDA, Thales, Raytheon czy Lockheed Martin, jak i liderzy polskiego przemysłu. Polska Grupa Zbrojeniowa, sponsor strategiczny wydarzenia, premierowo zaprezentuje seryjny pojazd minowania narzutowego Baobab. Równie istotnym debiutem będzie pierwszy seryjny egzemplarz Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty Borsuk, jednego z najważniejszych projektów w historii polskiej zbrojeniówki, stworzonego w oparciu o krajową myśl techniczną i autorskie rozwiązania konstrukcyjne. Wartą odnotowania nowością będzie również premiera modelu Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty. Łącznie na kieleckiej ekspozycji Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentuje kilkanaście pojazdów gąsienicowych i kołowych szerokiego przeznaczenia.

To nie jedyne premiery. Po raz pierwszy zaprezentowany zostanie radar przeciwdronowy FIELDctrl Follow 3D MIMO polskiej firmy Advanced Protection Systems, kompaktowy i bezemisyjny agregat RAF1 od Elmech-ASE, koncepcja Future Task Force Grupy WB integrująca systemy załogowe i bezzałogowe, a także europejski projekt HYDEF Instytutu Lotnictwa – pierwszy w Europie program przechwytywania pocisków hipersonicznych. Maskpol pokaże nową generację hełmów i kamizelek kuloodpornych, a Siemens Digital Industries Software przedstawi rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji wspierającej cyfrową transformację w obronności.

Jednym z ważniejszych elementów będzie wystawa Sił Zbrojnych RP zatytułowana „Nowoczesne Siły Zbrojne tworzą silną przyszłość”, przygotowana przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, która obejmie blisko siedem tysięcy metrów kwadratowych i udział ponad tysiąca żołnierzy.