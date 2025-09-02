Rzeczpospolita
Ekonomia
Kielce: jak co roku centrum światowej debaty o obronności

Rusza XXXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Tegoroczna edycja pobije dotychczasowe rekordy.

Publikacja: 02.09.2025 05:19

Istotnym debiutem Targów będzie pierwszy seryjny egzemplarz Pływającego Bojowego Wozu Piechoty Borsu

Istotnym debiutem Targów będzie pierwszy seryjny egzemplarz Pływającego Bojowego Wozu Piechoty Borsuk

Foto: mat. pras.

Salon w Kielcach to jedno z trzech największych wydarzeń branży obronnej w Europie, ustępujące skalą jedynie londyńskiemu DSEI i paryskiemu Eurosatory. Tegoroczna edycja zgromadzi 811 firm z 35 krajów, które zajmą łącznie 40 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej.

Na MSPO obecne będą delegacje z 45 państw, w tym ministrowie obrony Wielkiej Brytanii, Szwecji i Estonii, przedstawiciele resortów obrony Kanady, Turcji, Włoch czy USA oraz ambasadorowie z 21 krajów. MSPO stało się forum dyplomacji obronnej, na którym ważą się decyzje o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i gospodarki.

Światowe koncerny i premiery technologiczne

Na wystawie znajdą się zarówno światowi giganci, jak Airbus Helicopters, Leonardo, MBDA, Thales, Raytheon czy Lockheed Martin, jak i liderzy polskiego przemysłu. Polska Grupa Zbrojeniowa, sponsor strategiczny wydarzenia, premierowo zaprezentuje seryjny pojazd minowania narzutowego Baobab. Równie istotnym debiutem będzie pierwszy seryjny egzemplarz Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty Borsuk, jednego z najważniejszych projektów w historii polskiej zbrojeniówki, stworzonego w oparciu o krajową myśl techniczną i autorskie rozwiązania konstrukcyjne. Wartą odnotowania nowością będzie również premiera modelu Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty. Łącznie na kieleckiej ekspozycji Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentuje kilkanaście pojazdów gąsienicowych i kołowych szerokiego przeznaczenia.

To nie jedyne premiery. Po raz pierwszy zaprezentowany zostanie radar przeciwdronowy FIELDctrl Follow 3D MIMO polskiej firmy Advanced Protection Systems, kompaktowy i bezemisyjny agregat RAF1 od Elmech-ASE, koncepcja Future Task Force Grupy WB integrująca systemy załogowe i bezzałogowe, a także europejski projekt HYDEF Instytutu Lotnictwa – pierwszy w Europie program przechwytywania pocisków hipersonicznych. Maskpol pokaże nową generację hełmów i kamizelek kuloodpornych, a Siemens Digital Industries Software przedstawi rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji wspierającej cyfrową transformację w obronności.

Jednym z ważniejszych elementów będzie wystawa Sił Zbrojnych RP zatytułowana „Nowoczesne Siły Zbrojne tworzą silną przyszłość”, przygotowana przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, która obejmie blisko siedem tysięcy metrów kwadratowych i udział ponad tysiąca żołnierzy.

Konferencje, debaty, kontrakty

MSPO to nie tylko imponująca ekspozycja sprzętu, ale także program konferencji i debat, które podejmują kluczowe zagadnienia współczesnego bezpieczeństwa. Wśród nich znajdą się dyskusje na temat munduru przyszłości, obrony granic i transferu technologii, a także konferencja Ministerstwa Obrony Narodowej poświęcona współpracy wojska z przemysłem. Airbus Helicopters zaprezentuje projekt budowy interoperacyjnego ekosystemu szkolenia pilotów, a Politechnika Świętokrzyska i sieć ośrodków naukowych przygotują sesję „Nauka dla obronności i bezpieczeństwa”.

Od lat MSPO jest miejscem podpisywania kontraktów, które mają realny wpływ na rozwój polskiej armii i przemysłu. W Kielcach ogłaszano już umowy dotyczące programów Narew, zakupu czołgów K2, samolotów FA-50 czy wyrzutni HIMARS. W tym roku branża spodziewa się kolejnych decyzji, zwłaszcza w obszarze obrony powietrznej i technologii bezzałogowych. Jak podkreśla prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń, MSPO jest właściwie jedynym miejscem na mapie światowych targów obronnych, gdzie polskie firmy, kadra dowódcza i żołnierze w jednym czasie i miejscu mają pełen przegląd oferty producentów z całego świata, dostęp do nowych technologii. – Ma to niebagatelne znaczenie w kontekście modernizacji polskiej armii, szczególnie w sytuacji geopolitycznej, w jakiej znajduje się nasz kraj – mówi prezes Targów Kielce. – Na innych prestiżowych wydarzeniach udział polskich podmiotów jest ograniczony, podczas gdy w Kielcach to polska obecność nadaje ton i staje się integralną częścią międzynarodowego dialogu o obronności. Tym samym kielecki Salon wpływa na poprawę bezpieczeństwa Polaków, szczególnie w obliczu wojny trwającej za naszą wschodnią granicą – dodaje.

Koncepcja Future Task Force Grupy WB integruje systemy załogowe i bezzałogowe

Koncepcja Future Task Force Grupy WB integruje systemy załogowe i bezzałogowe

Foto: mat. pras.

Gala Defender

Podsumowaniem tegorocznego Salonu będzie Gala Defender, podczas której wręczone zostaną nagrody Prezydenta RP, statuetki Defender oraz wyróżnienia resortowe i branżowe. To symboliczne zwieńczenie wydarzenia, które niezmiennie pozostaje znaczącą platformą przemysłu obronnego w Europie i miejscem, gdzie decyduje się o przyszłości bezpieczeństwa w regionie.

„Rzeczpospolita” na MSPO

Najważniejsze wydarzenia Salonu, wywiady z gośćmi, prezentacje wystawianego sprzętu, relacje z debat i paneli – zapraszamy do śledzenia MSPO w serwisie rp.pl.
Podczas Salonu „Rzeczpospolita” będzie organizatorem dwóch debat:

Debata zamknięta

Inwestycje zbrojeniowe w Polsce. Jak sfinansować i co zrobić, by skorzystała gospodarka?
Jak najbardziej efektywnie skorzystać z unijnych środków na zbrojenia? Czy rozporządzenie SAFE stanowi szansę na rozw ój polskiego przemysłu zbrojeniowego czy oznacza dyktowanie warunków przez Unię? Jakie konsekwencje dla polskich producentów z sektora obronnego przyniosą regulacje towarzyszące unijnym programom zbrojeniowym?
Na te i inne pytania dotyczące unijnych środków na obronność odpowiadać będą: prof. Marta Postuła, wiceprezes BGK; Piotr Matczuk, prezes PFR; Olga Wojciechowska, doradca zarządu WB Electronics ds. Technologii Cyfrowych i Projektów Międzynarodowych; Maciej Ziomek, partner EY Parthenon. Dyskusję poprowadzi Marcin Piasecki, redaktor zarządzający dziennika „Rzeczpospolita”.
Relacja z debaty zostanie opublikowana na rp.pl i na łamach „Rzeczpospolitej”.

Debata otwarta

Rozbudowa zdolności polskiego przemysłu obronnego – w jakich kierunkach chce podążać przemysł państwowy, a w jakich prywatny?
W jaki sposób podmioty państwowe i prywatne działające w sektorze obronnym powinny ze sobą współpracować? A może w obliczu wojny w Ukrainie należy zacieśniać współpracę? Jakie są najbardziej uciążliwe bariery w realizacji wspólnych projektów?
Dyskutować o tym będą: Mirosław Czekaj, prezes zarządu BGK; Konrad Gołota, podsekretarz stanu w MAP; Piotr Wojciechowski, prezes WB Electronics; Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ oraz gen. bryg. dr Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia. Dyskusję poprowadzi Marcin Piasecki, redaktor zarządzający „Rzeczpospolitej”.
Debata odbędzie się 2 września o godz. 15, stoisko PGZ.

Informacje dla zwiedzających

Wstęp na Targi tylko dla osób powyżej 18. roku życia po wcześniejszej rejestracji.

Ceny biletów wstępu:

  • bilet jednorazowego wejścia: 150 zł
  • bilet wielokrotny: 280 zł
  • wojsko i inne służby oraz osoby posiadające zaproszenie (po rejestracji): wstęp wolny

Godziny otwarcia targów:

2.09.2025: 10.00-17.00; 3.09.2025: 10.00-17.00; 4.09.2025: 10.00-17.00; 5.09.2025: 10.00-15.00 ∑

