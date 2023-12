Spółki coraz chętniej i więcej inwestują w przerób odpadów

Od stycznia 2024 r. pracę ciągłą ma rozpocząć instalacja separacji odpadowych tworzyw sztucznych budowana w Świętochłowicach przez Investeko. Z kolei zależny EkoPartner Silesia prowadzi inwestycję dotyczącą rozbudowy instalacji recyklingu tworzyw. Spółka ocenia, że największe szanse na dalszy rozwój dają jej: wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, regulacje i wsparcie rządowe oraz innowacje technologiczne. Z kolei do głównych zagrożeń zalicza: niską jakość powstających recyklatów, konkurencję, jaką stwarzają surowce kopalniane, i brak infrastruktury recyklingowej.

W biznes zagospodarowywania odpadów inwestują też koncerny, dla których nie jest to podstawowa działalność. Orlen podaje, że jego projekty dotyczą m.in. petrochemii (recykling tworzyw), rafinerii (produkcja biopaliw) i nowej energetyki (produkcja biogazu i biometanu). Co więcej, chce uzyskać pozycję regionalnego lidera we wszystkich tych obszarach. „Do 2030 r. grupa Orlen zakłada uzyskanie w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych mocy zainstalowanej na poziomie ponad 300 tys. ton (10-krotny wzrost w stosunku do 2022 r.). W tym czasie produkcja biopaliw wzrośnie z obecnych 275 tys. ton do 3 mln ton, na co koncern przeznaczy 15 mld zł, produkcja biogazu w 2030 r. wyniesie 1 mld m sześc., z czym wiążą się inwestycje o wartości 10 mld zł” – wylicza zespół prasowy Orlenu.