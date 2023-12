Fundacje korporacyjne rosną w potęgę. Są wizytówką firm

W Polsce działa 219 fundacji korporacyjnych. Istnieje kilka branż, w których powołanie fundacji jest znacznie bardziej powszechne niż w całej gospodarce. To finanse, bankowość i ubezpieczenia, przemysły energetyczny, paliwowy i surowcowy, branża medialna oraz FMCG (dóbr szybkozbywalnych). Fundacje założone przez biznes najczęściej zajmują się ochroną zdrowia i pomocom osobom z niepełnosprawnościami oraz edukacją i wychowaniem. Fundacje mają obie telewizje komercyjne: TVN i Polsat, największe banki BGK, Pekao SA, City Handlowy, Santander, ING czy BNP Paribas. Założyły je PZU, PKN Orlen czy spółka Jeronimo Martins Polska.

Reklama

Większość z nich założyły firmy, w których pracuje ponad 250 osób. Ale są też takie, które powołały do życia mikrofirmy, w których pracuje mniej niż dziesięć osób. Tak wynika z raportu „Fundacje korporacyjne w Polsce” napisanego na podstawie badań przeprowadzonych przez Forum Darczyńców i Stowarzyszenie Klon/Jawor. Jest to czwarta edycja badania tej części ruchu pozarządowego, poprzednie ukazały się w 2007, 2012 i 2017 roku. Obecne badanie składa się z trzech części: opracowania istniejących danych na temat fundacji korporacyjnych, badania ankietowego (wzięło w nim udział ponad 70 fundacji) oraz wywiadów z osobami zaangażowanymi w ich działalność.

Czytaj więcej Rynek pracy Agencje pracy tymczasowej boją się o 2024 rok Pomimo spowolnienia, to nie spadek popytu na pracowników, lecz ich deficyt jest teraz głównym problemem firm usług HR. Branża się obawia, że oczekiwane w przyszłym roku ożywienie w gospodarce dodatkowo nasili ten problem.

Fundacje korporacyjne stanowią zaledwie ułamek ruchu NGO (0,3 proc.), jest to jedna cześć znacząca. Po pierwsze przeciętnie dysponują znacznie większymi budżetami. Z ankiety wynika, że mediana przychodów w zeszłym roku wyniosła ok. 1,4 mln zł. To znaczący wzrost w porównaniu do sytuacji sprzed siedmiu lat, kiedy budżety połowy fundacji nie przekroczyły 740 tys. zł, jak i w porównaniu do 2011 roku, kiedy było to ok. 1,25 mln zł. Autorki raportu (Beata Charycka, Julia Bednarek, Marta Gumkowska) zwracają jednak uwagę na rozwarstwienie finansowe tej grupy organizacji: rośnie grupa z najniższymi budżetami (do 50 tys. zł – jest to 10 proc. badanych organizacji) przy równoczesnym wzroście liczby tych, które dysponują ponad 10 mln zł budżetami (21 proc. badanych fundacji). Z komentarzy ekspertów wynika, że stosunkowo wysokie przychody fundacji w 2022 r. mogą być zależne od ich dodatkowych działań, które były odpowiedzią na kryzysy związane z pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie.

W ciągu ostatnich 10 lat wzrosła także przeciętna kwota deklarowanego funduszu własnego największych fundacji, z 1,1 mln zł w 2012 roku do 1,8 mln zł w 2022 roku. W zeszłym roku 76 proc. fundacji otrzymało dofinansowanie od fundatora (sześć lat wcześniej było to znacząco więcej – 92 proc.). Dla połowy badanych pieniądze od firmy założycielskiej stanowią 81 proc. ich rocznego przychodu.