457 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2026 r.

Reklama Reklama

456 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2026 r. w sprawie ustanowienia roku 2027 Rokiem Andrzeja Wróblewskiego

455 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2026 r. w sprawie ustanowienia roku 2027 Rokiem Księdza Franciszka Blachnickiego

454 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2026 r. o ustanowieniu roku 2027 Rokiem Magdaleny Abakanowicz

453 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2026 r. w sprawie ustanowienia roku 2027 Rokiem Antoniego Patka

452 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2026 r. o ustanowieniu roku 2027 Rokiem Świadomości i Bezpieczeństwa Informacyjnego

451 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2026 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej

450 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 maja 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw