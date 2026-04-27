417 Zarządzenie nr 8/2026 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 kwietnia 2026 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii „Odkryj Polskę” – Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce

416 Zarządzenie nr 7/2026 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 kwietnia 2026 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „W Polskę wierzę” – Polska wspólnota narodowa

415 Komunikat Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2026 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

414 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 27 kwietnia 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw