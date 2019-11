Od czego zależy, czy przeżyjemy ponad 110 lat?

Co jeszcze wyróżnia osoby, które długo cieszą się sprawnością?

Nieobecność reakcji zapalnej. W badaniach włoskich stulatków wykazano, że osoby, u których obecna była reakcja zapalna o niewielkim nasileniu, były mniej sprawne. Jest to zgodne z koncepcją inflamm-agingu, czyli immunologiczną teorią starzenia się. Poza tym osoby, które żyją bardzo długo, podlegają innym prawom. Kiedy przyglądamy się np. diecie osób stuletnich, to ich sposób żywienia nie kojarzy nam się ze zdrowym odżywianiem. Np. dieta bogatotłuszczowa jest czynnikiem ryzyka występowania wielu chorób. Jednak w przypadku stulatków uważa się, że są oni uciekinierami od reguł, którym poddają się wszystkie osoby starzejące się normalnie. Ich dieta często jest więc daleka od optymalnej. Nie warto jednak próbować, czy nas to dotyczy. Powinniśmy odżywiać się zdrowo; polecana jest np. dieta śródziemnomorska czy dieta MIND (tzw. dieta dla mózgu, pozwalająca na zachowanie lepszej sprawności). Są badania, które pokazują, że korzystnie modyfikują one proces starzenia się. Według obecnej wiedzy wpływają one na to, że zmiany narządowe i ryzyko powstawania zmian otępiennych są mniejsze. W ten sposób wszyscy możemy pracować na swoją starość.