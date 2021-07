Warszawa: Część fotoradarów zniknie z mostu Poniatowskiego

Prace związanie z montażem sześciu fotoradarów na Moście Poniatowskiego rozpoczęły się w połowie kwietnia. Wówczas została przygotowywana była infrastruktura konieczna do tego, by urządzenia mogły działać.

Na początku maju rozpoczęto instalację samych urządzeń. Ustawiono ich w sumie sześć. Żółte skrzynki są usytuowane po obu stronach przeprawy. Przy jezdni prowadzącej z centrum w kierunku Pragi stoją przy wieżycy, następnie nad ulicą Solec, a także nad Wisłą.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zalecił zdemontowanie fotoradarów, które ingerują w strukturę ław kamiennych.

"Czynności kontrolne wykazały, że zabytkowy most wraz z wiaduktami jest w nieodpowiednim stanie technicznym, co bezpośrednio przedkłada się na niewłaściwy stan zachowania zabytku" - przekazał prof. Jakub Lewicki.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zalecił przeprowadzenie prac "wyodrębniając ich trzy etapy w trakcie, których zostaną przeprowadzone kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie całego obiektu. Zlecone działania pozwolą na zabezpieczenie obiektu przed dalszym pogarszaniem się stanu technicznego oraz, poprawią stan zachowania budowli, jednocześnie przyczyniając się do poprawy estetyki zabytku".

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poinformował w środę, że w ramach prowadzonych prac konserwatorskich zostaną usunięte dwa fotoradary.

"ZDM otrzymał od MWKZ zalecenia po kontroli m. Poniatowskiego. Ich główny element to zalecenie kompleksowych prac remontowych i demontaż fotoradarów ingerujących w ławy w terminie do 1 grudnia 2023 r. Mniejsze prace remontowe zostały zlecone w terminach do 1.12.21 oraz 1.12.22" - poinformowano.