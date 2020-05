Tajemnicza śmierć 12 słoni w Botswanie. Nie przez kłusowników stock.adobe.com

Ministerstwo Turystyki Botswany poinformowało we wtorek, że prowadzone jest śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci tuzina słoni w słynnej delcie rzeki Okawango. Co nietypowe, już na wstępie wykluczono, by zwierzęta zabili kłusownicy.