Anna Kornecka: Nowe farmy wiatrowe to impuls dla rozwoju gospodarczego

Polska, będąc sygnatariuszem tzw. porozumienia paryskiego, zobowiązała się również do działań w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dla naszego kraju przyjęliśmy jako priorytety: redukcję emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery, a także utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego oraz moderowanie wzrostu cen energii dla odbiorcy końcowego.

Zadanie to jest realizowane różnymi metodami od 2005 roku, jednak w miarę wzrostu liczby jednostek wytwarzających OZE napotyka na kolejne bariery.

Taką barierą początkowo była cena tej energii. Obecnie ta bariera została przełamana – koszt energii z OZE jest znacząco niższy od innych źródeł. W szczególności energia z farm wiatrowych, nawet po uwzględnieniu koniecznego bilansowania (ze względu na niestabilność generacji), jest najtańsza na rynku. Wynika to ze znaczących zmian technologicznych, ale nie bez znaczenia jest też nowy system wsparcia – aukcje oparte o konkurencję cenową.

W odpowiedzi Sejm uchwalił w 2016 roku ustawę ograniczającą odległość farmy od budynków do dziesięciokrotności wysokości elektrowni (tzw. zasada 10H). Działanie to znacząco spowolniło tworzenie nowych projektów wiatrowych. Energetyka wiatrowa nie została jednak wstrzymana – w latach 2018–2020 w aukcjach inwestorzy uzyskali gwarancję stałej ceny dla instalacji o łącznej mocy 4GW, przy średnich cenach od 196 zł/MWh (w 2018 r.) do 227 (w 2020). Ceny te są wyraźnie niższe od średniej ceny energii na rynku.