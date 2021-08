Amerykańskie szpitale zapełniają niezaszczepieni

Według amerykańskiego departamentu zdrowia, w poniedziałek w Stanach Zjednoczonych w szpitalach przebywało ponad 50 tys. osób z Covid-19 . To znacznie mniej niż podczas szczytu w styczniu, ale podobnie do sytuacji z zeszłego lata, kiedy szczepionki na koronawirusa były wciąż w fazie badań.

Podobnie wygląda sytuacja w Luizjanie. Tam jeden z największych szpitali w stanie, ośrodek medyczny Our Lady of the Lake w Baton Rouge, musiał skorzystać z pomocy 33-osobowego federalnego zespołu medycznego zajmującego się katastrofami, aby poradzić sobie ze wzrostem liczby pacjentów. W poniedziałek szpital poinformował, że leczy 155 pacjentów z Covid-19 i że co godzinę przyjmowana jest osoba z infekcją.

Ten wzrost liczby hospitalizacji i przypadków oraz rosnące zaniepokojenie wariantem Delta przekłada się nieco na wzrost zainteresowania szczepieniami.

Vanessa Davis, przełożona pielęgniarek w klinice szczepień prowadzonej przez University of Alabama w Birmingham, powiedziała , że w klinice wykonuje się ostatnio ok. 200 zastrzyków dziennie - 80 proc. więcej niż dwa tygodnie temu, ale wciąż znacznie mniej niż w szczycie, podczas którego szczepiono 3 tys. osób dziennie.. Według opublikowanego we wtorek sondażu Axios-Ipsos, chęć Amerykanów do zaszczepienia się przeciwko Covid-19 nieznacznie wzrosła. Od połowy lipca do minionego weekendu liczba osób, które stwierdziły, że prawdopodobnie się zaszczepią, spadła z 24 do 22 proc.