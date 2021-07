Koronawirus w Australii: Lockdowny w Sydney i Melbourne: Liczba zakażeń spada

W stanie Nowa Południowa Walia w ciągu doby wykryto 98 lokalnych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - większość z nich na południowo-zachodnich przedmieściach Sydney. Dzień wcześniej informowano o 105 zakażeniach w ciągu doby.

Co najmniej 20 osób, u których wykryto zakażenie, nie było objętych izolacją w czasie, gdy mogły one zakażać koronawirusem - to liczba zbliżona do tej raportowanej w ciągu ostatnich kilku dni.

Szefowa rządu Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian podkreśliła, że im bardziej ta ostatnia liczba zbliży się do zera, tym szybciej będzie można zakończyć lockdown.

Lockdown w Sydney był już dwukrotnie przedłużany - wprowadzony 26 czerwca ma - na chwilę obecną - potrwać do 30 lipca.