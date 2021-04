Koronawirus w Polsce. Ile szczepień na COVID-19 wykonano 12 kwietnia?

Do Polski trafiło dotąd 9 914 840 szczepionek na COVID-19. Do punktów szczepień dostarczono 8 791 860 dawek. Liczba niewykorzystanych w Polsce szczepionek wynosi obecnie 2 121 660 dawek szczepionki, w tym 998 680 w punktach szczepień.

Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wykrytych jak dotąd w Polsce wynosi 5 929 (w ciągu doby liczba ta wzrosła o 21) - oznacza to, że niepożądany odczyn poszczepienny wystąpił przy 0,076 proc. szczepień.

8 796 dawek szczepionki zostało zutylizowanych (w ciągu doby liczba ta wzrosła o 95).

Co najmniej jedną dawką zaszczepiono w Polsce 5 670 769 osób. Dwie dawki otrzymało 2 113 615 osób.

Po 105 dniach szczepień średnia dobowa liczba szczepień wykonywanych w Polsce wynosi 74 137. Zakładając, że odporność stadną uzyskuje się przy zaszczepieniu ok. 70 proc. populacji (w Polsce oznaczałoby to konieczność zaszczepienia 26 847 921 osób, a więc wykonania 53 695 842 szczepień, ponieważ dopuszczone obecnie do użycia w Polsce szczepionki wymagają podania dwóch dawek) do poziomu odporności stadnej w Polsce brakuje jeszcze 45 911 458 szczepień. Biorąc pod uwagę obecną dobową średnią liczbę szczepień zajęłoby to ok. 619 dni, a więc nieco ponad półtora roku.