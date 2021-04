Koronawirus. Lekarka z Warszawy: Pracowałam bez przerwy od niedzieli

- Jeśli zmienia się miejsca pracy, szpitale (w których się pracuje - red.), to nie jest to (czas pracy) kontrolowane - dodała lekarka.

- Cudowna zdolność usypiania na 15 minut, między jednym telefonem a drugim, takie krótkie drzemki regeneracyjne doprowadzają do tego, że można odpocząć. Jak wrócę dziś do domu, adrenalina opadnie, obudzę się pewnie ok. 18 - tak dr Szarowska odpowiedziała na pytanie w jaki sposób jest w stanie pracować bez przerwy od niedzieli do środy rano.

Dr Szarowska przyznała jednocześnie, że obawia się protestu pielęgniarek. - Musimy być wszyscy, to jest drużyna, na boisku nie może być tylko bramkarz. Ale ja widzę jak ciężko pielęgniarki pracują - mówiła.

Jak dodała bez pielęgniarek, w warunkach pandemii, ochrona zdrowia sobie nie poradzi.

- Ja widzę tylko tych 20 proc. którzy chorują ciężko i jestem przerażona. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć kto zachoruje ciężko. Zdarzają się osoby, które były zdrowe, wysportowane z odpowiednią dietą, a mimo to chorują ciężko - mówiła o obecnym przebiegu epidemii w Polsce dr Szarowska.

Jak dodała obecnie wielu jej pacjentów ma 30-40 lat i często potrzebują tlenu między jedną łyżką posiłku, a drugą.