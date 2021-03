Koronawirus w Polsce. Michał Rogalski o sytuacji epidemicznej: Najgorsze jeszcze przed nami

- Chaos informacyjny dotyczył też mediów, które dużo się nauczyły przez ten rok. Wiele się zmieniło na lepsze, ale nadal - moim zdaniem - społeczeństwo nie jest informowane tak, jak powinno być - mówił Rogalski.

Pytany o informacje podawane przez rząd Rogalski przyznał, że "trudno obecnie weryfikować czy są one wiarygodne", bo "Ministerstwo Zdrowia stało się jedynym źródłem danych epidemicznych".

- W tym momencie jedyna możliwość weryfikacji to to, jak sytuacja, którą widzimy w danych, ma się do rzeczywistości: relacje lekarzy, zajętość łóżek czy respiratorów - mówił analityk.

- Ja w tej chwili patrząc na dane, które podaje Ministerstwo, ja im wierzę, nie widać nieprawidłowości, które wskazywałyby, że ktoś macza w nich palce - ocenił.