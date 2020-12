Koronawirus. ONZ ustanawia 27 grudnia Dniem Gotowości na Epidemię

Zgromadzenie Ogólne podkreśla pilną potrzebę posiadania solidnych systemów opieki zdrowotnej i wyrażają głęboki niepokój tym, że bez międzynarodowej uwagi "przyszłe epidemie mogą okazać się większe od poprzednich w zakresie intensywności (...)".

Zgromadzenie Ogólne apeluje do WHO, aby organizacja wykorzystała Międzynarodowy Dzień Gotowości na Epidemię do zapewnienia wymiany informacji, wiedzy naukowej i sposobów na przeciwdziałanie i reagowanie na epidemie na poziomie lokalnym, ogólnokrajowym, regionalnym i międzynarodowym.

WHO ogłosiło pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 11 marca.