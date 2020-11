Prof. Simon: 100 tys. ludzi zakaża się dziennie. Większość bezobjawowo

- Tę liczbę trzeba pomnożyć co najmniej przez pięć. To ok. 100 tysięcy dziennie. 100 tysięcy ludzi zakaża się, w większości bezobjawowo i to im nie szkodzi, ale mogą transmitować - mówił prof. Simon.

- Jeśli robi się mniej testów to wykrywa się mniej zakażeń jako takich. Jak zrobi się 70 tysięcy testów u osób klinicznych to będzie więcej przypadków - zaznaczył epidemiolog.

Prof. Simon pochwalił ministra zdrowia Adama Niedzielskiego za to, że zaczął "walczyć z epidemią a nie opowiadać o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą".