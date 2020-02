Koronawirus. Czy ten strach ma tylko wielkie oczy

Koronawirus 2019-nCoV rozprzestrzenia się z względnie dużą prędkością. Do końca nie jest znany mechanizm jego przenoszenia, ale jest niemal pewne, że przenosi się w kropelkach płynów ustrojowych, takich jak ślina czy wydzielina nosowa. Stąd tak ważna jest błyskawiczna kwarantanna osób zarażonych. Nie oznacza to, że wirus może przenosić się przez pot, mocz, kał czy inne wydzieliny lub pozostałości organiczne osoby zarażonej.

Według różnych hipotez koronawirus utrzymuje się w kropelkach płynów ustrojowych poza organizmem nosiciela od kilku godzin do kilku miesięcy. Pojawiają się też opinie, że może on przetrwać w ten sposób jedynie 10 minut od czasu opuszczenia organizmu nosiciela. Oznacza to, że aby doszło do zarażenia, osoba zdrowa musi się znaleźć w odległości ok. 1–2 metrów od osoby chorej dokładnie wtedy, kiedy ta kaszle lub kicha.