Wenecja: Statek uderzył w nabrzeże. 4 osoby ranne

Cztery osoby zostały ranne po tym, jak ogromny wycieczkowiec MSC Opera uderzył w inną, mniejszą jednostkę i w nabrzeże w Wenecji.

Włoskie media donoszą, że do zdarzenia doszło w niedzielę rano ok. godz. 8.30 w Canale della Giudecca na nabrzeżu San Basilio. Wycieczkowiec przy akompaniamencie syreny okrętowej uderzył w nabrzeże, ocierając się o nie kilkadziesiąt metrów, trafiając jednocześnie i odpychając od brzegu mniejszy statek "Michelangelo".

Wypadek został nagrany przez przechodniów. Na wideo widać, jak zdezorientowani spacerowicze z niepokojem patrzą na zbliżający się statek, a gdy orientują się, że jednostka nie wyhamuje, zaczynają biegać w panice.

#Venezia #VIDEO la nave da crociera #Opera di @MSC_Crociere fuori controllo ha speronato stamattina il battello fluviale #Michelangelo e la banchina.



Qualcuno ci spieghera perché le navi che salvano vite sono sotto sequestro, mentre queste #grandinavi sono libere di far danni. pic.twitter.com/mSyhCMvvZc — Beppe Caccia (@beppecaccia) 2 czerwca 2019

Według włoskich mediów, w zdarzeniu ranne zostały cztery osoby. Dwie z nich odniosły drobne obrażenia, dwie trafiły do szpitala.

"Corriere della Sera" twierdzi, że do wypadku mogło dojść z powodu uszkodzenia liny, używanej do połączenia wycieczkowca z holownikiem, który wprowadzał statek do weneckiego kanału. MSC Opera nie była w stanie się zatrzymać z powodu silnego prądu, pchającego jednostkę w stronę brzegu.

MSC Opera należy do MSC Cruises, armatora działającego we Włoszech od 1960 roku. Statek zbudowany był 15 lat temu, jest zarejestrowany w Panamie. Na pokładzie może pomieścić 2679 pasażerów.