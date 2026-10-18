Jak wynika z badania opublikowanego przez Wirtualną Polskę, większość respondentów dopuszcza wprowadzenie obowiązkowych szkoleń wojskowych dla kobiet. Nie oznacza to jednak powszechnego poparcia dla jednakowych zasad służby dla obu płci.

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Jak Polacy oceniają szkolenia wojskowe dla kobiet?

Z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że 50,7 proc. badanych opowiada się za objęciem kobiet obowiązkiem szkoleniowym w formule uwzględniającej przede wszystkim zadania medyczne lub logistyczne. To najczęściej wybierana odpowiedź.

Kolejne 21,8 proc. respondentów uważa, że kobiety powinny podlegać takim samym zasadom jak mężczyźni. Łącznie oba warianty uzyskały 72,5 proc. wskazań.

Przeciwnych obejmowaniu kobiet takim obowiązkiem jest 24,8 proc. ankietowanych. Uważają oni, że ewentualne obowiązkowe szkolenia lub służba powinny dotyczyć wyłącznie mężczyzn. Niezdecydowani stanowią 2,7 proc. badanych.

Różnice między wyborcami obozu rządzącego i opozycji

Wirtualna Polska przedstawiła również wyniki w podziale na deklarowane sympatie polityczne. Wśród wyborców obozu rządzącego poparcie dla objęcia kobiet szkoleniami lub służbą wynosi łącznie 77 proc. W tej grupie 59 proc. wskazuje na profil medyczny lub logistyczny, a 18 proc. opowiada się za identycznymi zasadami jak dla mężczyzn.

Przeciwko takiemu rozwiązaniu jest 17 proc. respondentów identyfikujących się z obozem rządzącym. Kolejne 6 proc. nie ma sprecyzowanego zdania.

Wśród wyborców opozycji 68 proc. popiera objęcie kobiet obowiązkowymi szkoleniami lub służbą. Za wariantem medycznym lub logistycznym opowiada się 44 proc. badanych z tej grupy, natomiast 24 proc. chce jednakowych zasad dla obu płci. Przeciwnych jest 31 proc., a 1 proc. nie potrafi określić swojego stanowiska.

Badanie przeprowadzono na zlecenie Wirtualnej Polski na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. United Surveys by IBRiS zastosował metodę mieszaną CAWI/CATI, obejmującą ankiety internetowe oraz standaryzowane wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo.

Respondentów zapytano o to, czy ewentualna obowiązkowa służba lub szkolenie wojskowe powinno obejmować również kobiety.