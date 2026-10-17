Zwolennicy przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska mają niewielką przewagę nad jego przeciwnikami. Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski pokazuje również wyraźne różnice między elektoratami politycznymi.

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Czy Polska powinna przywrócić pobór do wojska?

Ankietowani odpowiadali na pytanie, czy w związku z aktualną sytuacją międzynarodową Polska powinna ponownie wprowadzić obowiązkową służbę wojskową.

Wśród zwolenników takiego rozwiązania 22,4 proc. badanych zadeklarowało zdecydowane poparcie, a 25 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Łącznie daje to 47,4 proc. wskazań.

Przeciwnicy poboru stanowią 46,1 proc. respondentów. Odpowiedź „raczej nie” zaznaczyło 26,3 proc. ankietowanych, natomiast 19,8 proc. zdecydowanie sprzeciwia się przywróceniu obowiązkowej służby. Pozostałe 6,5 proc. nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska.

Różnica między obiema grupami wynosi zaledwie 1,3 punktu procentowego. Wynik nie wskazuje zatem na zdecydowaną przewagę zwolenników ani przeciwników poboru. Pokazuje przede wszystkim, jak bardzo podzielone są opinie Polaków w tej kwestii.

Wyraźne różnice między wyborcami

Wirtualna Polska przedstawiła również wyniki z podziałem na deklarowane sympatie polityczne. Z danych wynika, że stosunek do obowiązkowej służby wojskowej różni się w zależności od przynależności do poszczególnych elektoratów.

Wśród wyborców opozycji przeważają zwolennicy przywrócenia poboru. Takie rozwiązanie popiera 57 proc. badanych z tej grupy, w tym 25 proc. zdecydowanie, a 32 proc. raczej. Przeciwnego zdania jest 37 proc. respondentów: 16 proc. raczej nie popiera tego pomysłu, a 21 proc. zdecydowanie go odrzuca. Niezdecydowanych pozostaje 6 proc.

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Odmienny rozkład odpowiedzi odnotowano wśród sympatyków obozu rządzącego. W tej grupie 51 proc. sprzeciwia się powrotowi obowiązkowej służby wojskowej. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 36 proc. ankietowanych, a „zdecydowanie nie” – 15 proc. Za poborem opowiada się 40 proc. badanych, natomiast 9 proc. nie ma wyrobionej opinii.

Sondaż United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski zrealizowano w dniach 2–4 października 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Wykorzystano metody CAWI i CATI, czyli wywiady internetowe oraz telefoniczne wspomagane komputerowo.