W ostatnim czasie prezydent USA Donald Trump zwiększa presję na Kijów przekonując, że to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stoi na przeszkodzie w kwestii zawarcia porozumienia, które kończyłoby rozpoczętą w 2022 roku rosyjską inwazję na Ukrainę.

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Donald Trump mówi, że łatwiej negocjuje mu się z Władimirem Putinem niż z Wołodymyrem Zełenskim

Trump mówił niedawno w rozmowie z telewizją Newsmax, że z Putinem negocjuje się łatwiej niż z Wołodymyrem Zełenskim. Przyznał też, że „nie jest fanem Zełenskiego”. Prezydent USA w ostatnich tygodniach wielokrotnie skrytykował Zełenskiego i Ukraińców za ataki na rafinerie w Rosji, które – jak przekonuje Trump – windują cenę oleju napędowego na światowych rynkach (w tym w USA). Trump ogłosił nawet 11 października rozejm energetyczny między Rosją a Ukrainą, który miał oznaczać, że oba kraje przestaną atakować swoją infrastrukturę paliwową, ale rozejm ten załamał się po tym, jak Rosja zaledwie kilka dni później zaatakowała elektrociepłownię w Kijowie.

18 października we wpisie, w którym Trump tłumaczy zawieszenie sankcji wobec Rosji i jej partnerów handlowych wprowadzanych przez ustawę im. Lindseya Grahama, prezydent USA zarzucił Zełenskiemu, że ten nie chce i nigdy nie chciał zakończenia wojny.

„Zełenski wykorzystuje rafinerie oleju napędowego w Rosji jako cel, wiedząc, że te ataki poważnie szkodzą światowemu rynkowi diesla, w tym temu w USA. Farmerzy, hodowcy i przedsiębiorstwa wszelkiego rodzaju cierpią poważnie z tego powodu, ale Rosja, niezależnie od tego, wysyła, po niskiej cenie, miliony baryłek diesla światu. Zełenski o to nie dba i, szczerze mówiąc, z tymi wszystkimi pieniędzmi, które, jak powszechnie wiadomo, Europa mu daje i które wcześniej dał mu skorumpowany Joe Biden, nie chce zakończyć tej wojny i prawdopodobnie nigdy nie chciał. Mógł zawrzeć lepszą umowę dwa lata temu, niż może teraz. Jego kraj jest w ruinie, duża część terytorium została utracona, jego oceany i morza przepadły, a populacja mężczyzn jest niewielka (...) Chcę, żeby ta wojna się zakończyła” – napisał Trump.

W tym samym czasie Ukraińcy zaczęli sygnalizować, że Rosja przestała im przekazywać część danych wywiadowczych, m.in. o odpalaniu przez Rosję pocisków w stronę Ukrainy, przez co strona ukraińska wykrywa je zbyt późno i nie jest w stanie ich strącić. Ukraina skarży się też na ograniczenia usługi Starshield, wojskowej wersji systemu Starlink, które utrudniają zwalczanie rosyjskich dronów odrzutowych przez ukraińskie drony przechwytujące.

Jednocześnie USA złagodziły sankcje wobec Rosji, dopuszczając na rynek rosyjski olej napędowy (może chodzić nawet o niemal 5 mln ton diesla). Pojawiły się też doniesienia, że Amerykanie rozważają złagodzenie sankcji wobec tzw. floty cieni, aby obniżyć ceny frachtu (transportu morskiego), na czym również mogłaby skorzystać Rosja.

Sondaż: Najwięcej przekonanych o tym, że Trump przyspiesza zakończenie wojny na Ukrainie, jest wśród najmłodszych Polaków

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy – ich zdaniem - działania podejmowane przez Donalda Trumpa przyspieszają zakończenie wojny na Ukrainie?

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 17 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 59,1 proc. respondentów.

23,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

- Brak wpływu działań amerykańskiego prezydenta najczęściej wskazują mieszkańcy miast liczących 200–499 tys. mieszkańców (75 proc.) oraz osoby o dochodach 5001-7000 zł (64 proc.). Przekonanie, że działania Donalda Trumpa przyspieszają zakończenie wojny, częściej wyrażają osoby do 24. roku życia (25 proc.) oraz z miast do 20 tysięcy mieszkańców (20 proc.) - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.