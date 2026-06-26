Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominuje rozległy układ wysokiego ciśnienia, jedynie Wyspy Brytyjskie oraz częściowo Skandynawia znajdują się w zasięgu niżów oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Polska pozostaje pod wpływem wyżu znad Bałtyku, z zachodu napływa gorąca zwrotnikowa masa powietrza.

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Piątek, 26 czerwca upalny niemal w całym kraju. Nawet do 34 stopni Celsjusza

W piątek będzie słonecznie, tylko w Kotlinie Kłodzkiej zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 27 st. C na Podhalu i 28 st. C na północnym wschodzie, około 32 st. C w centrum do 33 st. C na południu oraz zachodzie i 34 st. C lokalnie na krańcach zachodnich; chłodniej tylko nad morzem, od 22 st. C do 26 st. C. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni.

W nocy bezchmurnie, tylko na Pomorzu okresami zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 15 st. C, 16 st. C na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej do 20 st. C na południowym zachodzie kraju; chłodniej tylko na Podhalu, około 12 st. C. Wiatr słaby, na zachodzie i północy południowo-wschodni i południowy, na pozostałym obszarze zmienny.

Upalna sobota, 27 czerwca z temperaturą do 38 stopni Celsjusza

W sobotę w całym kraju słonecznie. Temperatura maksymalna od 31 st. C na północnym wschodzie, około 34 st. C w centrum do 37 st. C na zachodzie i 38 st. C lokalnie na krańcach zachodnich; chłodniej tylko na Półwyspie Helskim, około 26 st. C oraz na Podhalu 28 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, tylko we wschodniej części wybrzeża północno-wschodni i wschodni.

Prognoza pogody dla Warszawy: Nawet 35 stopni Celsjusza

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia. W Warszawie w piątek zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna 33 st. C. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna 19 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W sobotę w stolicy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna około 35 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

IMGW ostrzega przed upałem. Część kraju z alertami I stopnia

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałem na południu województw pomorskiego, podlaskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a także na północy Mazowsza i południowo-zachodnich krańcach woj. warmińsko-mazurskiego. Temperatura maksymalna w czwartek wyniesie tam od 28 st. C do 30 st. C, a w piątek od 30 st. C do 32 st. C. Termometry w nocy pokażą od 14 st. C do 17 st. C.

Alerty te będą obowiązywały od czwartku od godz. 12.00 do soboty do godz. 10.00.

Ostrzeżenia IMGW II stopnia przed upałami dla znacznej części Polski

Instytut poinformował także o ostrzeżeniach II stopnia przed upałem. Będą one obowiązywały w województwach: lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, łódzkim, opolskim, świętokrzyskim, lubelskim oraz w znacznej części zachodniopomorskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

Według IMGW na tych terenach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 33 st. C, a w nocy będzie się wahała od 16 st. C do 20 st. C.

Ostrzeżenia II stopnia zaczną obowiązywać w czwartek o godz. 12.00 i zakończą się w sobotę o godz. 10.00.