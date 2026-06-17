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Engie: rozwój mimo zmienności regulacji

Największym wyzwaniem dla branży jest przede wszystkim kwestia stabilności i przewidywalności regulacji. Zmienność regulacji na pewno nie jest czymś, co nam pomaga w efektywnym i płynnym prowadzeniu działalności. Natomiast oczywiście jest to element, z którym można funkcjonować, można żyć. W ciągu ostatnich czterech lat udało nam się praktycznie potroić naszą moc zainstalowaną w jednostkach OZE do poziomu 400 MW – mówi Piotr Rogóż, country manager ENGIE Polska.

