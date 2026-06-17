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BXF Energia: jak przyspieszyć inwestycje

Dziś branża nie rozmawia o tym, czy realizować projekty wiatrowe i ile ich realizować. Kluczowe są dyskusje o tym jak przyspieszyć proces inwestycji. Dziś kluczowa jest lokalizacja, rozmowy z gminami, konsultacje i dzięki temu możemy przejść do kolejnego etapu. Aby jednak przyśpieszyć inwestycje, powinniśmy się skupić na tym, aby te procesy prowadzić równolegle – mówi Tomasz Grzęda, członek zarządu BXF Energia.

