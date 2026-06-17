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Polenergia: pierwsza energia w przyszłym roku

Nasze farmy Bałtyk 2 i Bałtyk 3 to największe projekty energetyki wiatrowej realizowane w tej chwili w kraju. W ramach tych projektów wybudujemy i zainstalujemy sto turbin wiatrowych, każda o mocy 14 MW. będą w stanie pokryć zapotrzebowanie gospodarstw domowych w pięciu największych miastach w Polsce. Planujemy, że prąd z pierwszej turbiny, którą Polenergia i Equinor zainstalują na Morzu Bałtyckim, popłynie do systemu elektroenergetycznego w drugim kwartale przyszłego roku – mówi Grzegorz Kotte, dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych w Polenergii.

