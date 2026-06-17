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Vestas: inwestycje i transfer wiedzy

Obecność takich firm jak Vestas w Polsce, a jesteśmy tutaj od 25 lat buduje nowe kompetencje. Szkolimy ludzi, przynosimy nową wiedzę, przynosimy know how, dzielimy się naszymi doświadczeniami z innych rynków. I fizycznie inwestujemy: w samej fabryce gondoli dla morskich turbin wiatrowych pracuje obecnie 650 osób – mówi Jagna Kubańska-Łyczakowska, dyrektor ds. public affairs Poland & Baltics, Vestas Wind Systems.

