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Respect stawia na modele hybrydowe
Modele hybrydowe pozwalają na bardziej optymalne wykorzystanie sieci. Pozwalają na efektywność: magazyny są ładowane kiedy świeci słońce i niekoniecznie wieje wiatr. Respect Energy jest jedną z niewielu spółek, która pozwala na optymalizację takich aktywów, czyli jednocześnie odkupu energii od źródła wytwórczego i optymalizacji magazynu energii, który jest do niej przyłączony – mówi Maciej Rebajn, head of asset optimatization, Respect Energy.
Aktualizacja:
17.06.2026 10:59
Publikacja:
17.06.2026 09:31