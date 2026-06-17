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Respect stawia na modele hybrydowe

Modele hybrydowe pozwalają na bardziej optymalne wykorzystanie sieci. Pozwalają na efektywność: magazyny są ładowane kiedy świeci słońce i niekoniecznie wieje wiatr. Respect Energy jest jedną z niewielu spółek, która pozwala na optymalizację takich aktywów, czyli jednocześnie odkupu energii od źródła wytwórczego i optymalizacji magazynu energii, który jest do niej przyłączony – mówi Maciej Rebajn, head of asset optimatization, Respect Energy.

