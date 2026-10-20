Haines została potrącona przed swoim biurem. W nocy przeszła operację, ale jej stan nadal określany jest jako krytyczny.

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Australijska posłanka, potrącona przez 43-letniego kierowcę, straciła nogę

Posłanka została potrącona przez białą Toyotę Land Cruiser w miejscowości Wangaratta. Australijskie media podają, że lekarze musieli amputować Haines nogę w związku z obrażeniami, jakich doznała. Niewykluczone, że konieczna będzie amputacja również drugiej nogi.

– Jest jasne, że to było celowe działanie. To nie był wypadek, w którym ktoś stracił panowanie nad samochodem i zjechał z drogi – powiedział Albanese w rozmowie z ABC News.

Wstępne ustalenia śledztwa wskazują, że Haines została potrącona w momencie, gdy wyjmowała rzeczy z bagażnika swojego samochodu.

43-letni kierowca pojazdu, który potrącił posłankę, został aresztowany. Policja prawdopodobnie postawi mu zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego, za co grozi maksymalnie 10 lat więzienia. Trwa ustalanie motywów działania 43-latka.

– Na tym etapie wydaje się to odosobniony incydent – powiedziała szefowa Australijskiej Policji Federalnej Krissy Barrett.

43-letni kierowca po potrąceniu posłanki cofnął i jeszcze raz ją przejechał

Szef MSW Australii Tony Burke powiedział stacji ABC Radio, że świadkowie relacjonowali, iż kierowca po potrąceniu Haines cofnął i jeszcze raz przejechał ją, zanim przypadkowi przechodnie podjęli interwencję.

Australijskie media relacjonują, że Ricky Jeffries wybiegł ze swojego zakładu fryzjerskiego i powstrzymał napastnika, odbierając mu nóż. Początkowo Jeffries myślał, że jest świadkiem wypadku samochodowego. – Pierwotnie nie zdawałem sobie sprawy z powagi sytuacji, kiedy stało się jasne (co się dzieje), zrobiłem to, co mogłem i co inni próbowali zrobić.

Reuters zwraca uwagę, że w Australii bardzo rzadko dochodzi do aktów przemocy wymierzonych w polityków. W kraju często widuje się parlamentarzystów, a nawet szefów rządów w supermarketach, kawiarniach, na wydarzeniach sportowych, czemu towarzyszą minimalne środki bezpieczeństwa.

Albanese wezwał Australijczyków do okazywania sobie większego szacunku, wyrażając obawy o to, że w kraju narastają podziały. Zauważył też, że w ostatnich latach doszło do „znaczącego wzrostu” gróźb wobec polityków. – Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za obniżenie temperatury – stwierdził australijski premier. – Naprawdę nie chciałbym, aby charakter kraju się zmienił – dodał.

Haines pracowała jako pielęgniarka i położna, a także na uczelni, zanim została wybrana w 2019 roku do parlamentu. Na jej stronie internetowej można przeczytać, że jako parlamentarzystka sprzeciwiała się propozycjom dotyczącym ograniczenia jawności darowizn na rzecz największych partii, zakazowi używania telefonów komórkowych w ośrodkach dla imigrantów oraz wydawaniu miliardów na dotacje do paliw kopalnych.