Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opublikował w serwisie Truth Social wpis, w którym wezwał do zmiany nazwy stanu Nowy Meksyk. Jego zdaniem powinien on nosić nazwę Nowa Ameryka.

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„Nowy Meksyk powinien natychmiast zmienić nazwę na Nową Amerykę. Nie jesteśmy Meksykiem, jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki!” – napisał amerykański przywódca.

Trump przekonywał, że proponowana zmiana przyniosłaby stanowi wymierne korzyści, zarówno gospodarcze, jak i wizerunkowe. Według prezydenta nowa nazwa zwiększyłaby prestiż Nowego Meksyku, a także pozytywnie wpłynęła na sytuację finansową jego mieszkańców. „Ta nazwa znacznie zwiększyłaby wartość i prestiż stanu! Wzrosłyby ceny nieruchomości i dochody, a wy bylibyście jeszcze bardziej dumni, oddając honory naszej pięknej amerykańskiej fladze!” – czytamy.

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Donald Trump uderza w wybory w Nowym Meksyku. Mówi o nieuczciwości

W swoim wpisie prezydent USA odniósł się również do kwestii wyborów przeprowadzanych w Nowym Meksyku. Zasugerował, że zmiana nazwy stanu mogłaby wpłynąć także na uczciwość procesu wyborczego. „Może nawet nieuczciwe wybory, z których słynie Nowy Meksyk, znów stałyby się uczciwe!” – wskazał Trump.

Polityk nie przedstawił w swoim wpisie dowodów na nieprawidłowości wyborcze ani nie wyjaśnił, w jaki sposób zmiana nazwy stanu miałaby wpłynąć na przebieg głosowania. We wpisie nie wskazał również konkretnych działań, które miałyby doprowadzić do zmiany nazwy Nowego Meksyku.

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To nie pierwszy raz. Trump zmienił nazwy jeziora Ontario i Zatoki Meksykańskiej

Propozycja zmiany nazwy stanu Nowy Meksyk jest kolejnym tego typu posunięciem administracji USA.

W sierpniu Donald Trump podpisał rozporządzenie dotyczące zmiany nazwy jeziora Ontario na „Jezioro Ameryki”. Decyzja zapadła w czasie narastającego napięcia między USA i Kanadą oraz trwającego sporu handlowego.

W styczniu 2025 r. prezydent podpisał zaś zarządzenie dotyczące zmiany nazwy Zatoki Meksykańskiej na „Gulf of America” w oficjalnych dokumentach federalnych.