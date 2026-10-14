Jak informuje „The Wall Street Journal”, Netflix zdecydował o zwolnieniu około tysiąca pracowników na całym świecie, czyli 6 proc. osób zatrudnionych przez firmę. To największa redukcja zatrudnienia przeprowadzona przez amerykańskiego giganta streamingowego od 2022 r.

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Netflix zwalnia 6 proc. pracowników. Które działy obejmą redukcje zatrudnienia?

Decyzja ma związek ze spowolnieniem rozwoju przedsiębiorstwa oraz trudnościami w utrzymaniu zaangażowania użytkowników – wskazuje „WSJ”.

O planowanych zwolnieniach poinformowali pracowników dyrektorzy Greg Peters i Ted Sarandos w wiadomości e-mail wysłanej w środę rano. Jak przekazali, większość redukcji obejmie zespoły odpowiedzialne za rozwój produktów, technologie, kwestie prawne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. „Nasza misja, którą jest dostarczanie rozrywki całemu światu, jest ambitna, a jej realizacja wymaga od nas dyscypliny w ustalaniu priorytetów dotyczących pracowników i zasobów” – zaznaczyli.

Szefowie Netfliksa zaznaczyli jednocześnie, że firma zamierza nadal intensywnie inwestować w obszary o największym znaczeniu dla jej rozwoju. Wskazali, że wiąże się to jednak z koniecznością podejmowania decyzji dotyczących podziału dostępnych środków i zasobów. Jak wyjaśnili, przedsiębiorstwo musi dokonywać przemyślanych wyborów w poszczególnych obszarach działalności, aby nadal spełniać oczekiwania abonentów, partnerów biznesowych, pracowników i inwestorów.

Netflix ma problem z utrzymaniem zainteresowania widzów. Firma szuka nowych rozwiązań

Redukcja zatrudnienia następuje w okresie, w którym Netflix stara się zwiększyć zaangażowanie swoich użytkowników i zachęcić ich do spędzania większej ilości czasu na platformie.

W ostatnim czasie gigant zaczął rozwijać ofertę, wprowadzając nowe rodzaje treści oraz sposoby ich udostępniania. Jednym z rozważanych rozwiązań jest uruchomienie kanałów z programami nadawanymi na żywo. Netflix analizuje również możliwość oferowania swoich usług w pakietach z innymi platformami streamingowymi.

Serwis rozszerzył już swoją bibliotekę o podcasty wideo oraz programy przygotowywane przez twórców działających na YouTubie. W ofercie pojawiły się też transmisje wydarzeń sportowych.

Akcje Netfliksa spadły o ponad 40 proc. Firma wciąż jednak utrzymuje klientów

Pomimo trudności związanych z zaangażowaniem użytkowników Netflix nadal osiąga bardzo dobre wyniki pod względem utrzymywania abonentów. Według danych firmy analitycznej Antenna wskaźnik rezygnacji z subskrypcji Netfliksa w Stanach Zjednoczonych wynosi nieco ponad 2 proc. To zdecydowanie najlepszy wynik w całej branży streamingowej.

Nie przekłada się to jednak na sytuację spółki na giełdzie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje Netfliksa straciły ponad 40 proc. wartości.

Problemy związane z kosztami działalności i zatrudnieniem nie dotyczą wyłącznie Netfliksa. Jak zauważa „WSJ”, w ostatnich miesiącach znaczące redukcje liczby pracowników przeprowadziły również inne duże przedsiębiorstwa z sektora technologicznego i rozrywkowego, w tym Disney oraz Amazon.

Netflix przygotowuje się do publikacji wyników finansowych. Co zapowiadają szefowie firmy?

Decyzję o redukcji zatrudnienia Netflix ogłosił na tydzień przed publikacją kolejnego kwartalnego raportu finansowego.

Pomimo zapowiedzianych zwolnień Greg Peters i Ted Sarandos zapewnili pracowników, że przedsiębiorstwo nadal zmierza do osiągnięcia wyników finansowych zgodnych z prognozą na cały rok.

Obecna redukcja zatrudnienia jest największą od czerwca 2022 r. Wówczas Netflix również przeprowadził znaczące zwolnienia, po tym, jak poinformował o pierwszym od ponad dekady kwartalnym spadku liczby abonentów.