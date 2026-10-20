Informację tę podała agencja Reutera, powołując się na komunikat opublikowany w irańskich mediach państwowych.

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= Statki „zapaliły się i zostały unieruchomione po natknięciu się na miny postawione przez Marynarkę Wojenną IRGC wzdłuż szlaku uznanego za nielegalny, (przebiegającego) na południe od cieśniny” – podano w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Sepah News – oficjalnego medium IRGC i cytowanym przez agencję AFP. Nie poinformowano, kiedy doszło do incydentu ani pod jakimi banderami pływały statki.

Korpus Strażników przekazał również, że w nocy z poniedziałku na wtorek Iran zestrzelił amerykańskiego drona MQ-9 Reaper.

Iran atakuje statki mimo eskorty USA

Władze Iranu utrzymują, że sprawują kontrolę nad cieśniną Ormuz, przez którą przed początkiem wojny z USA i Izraelem transportowano około jednej piątej światowych dostaw ropy i gazu.

Po wybuchu konfliktu pod koniec lutego Iran zaminował powszechnie używany wcześniej tor wodny, wiodący przez środkową część cieśniny, i zapowiedział, że przejście będzie możliwe tylko dla jednostek, które uzgodnią żeglugę z Teheranem, zapłacą znaczącą kwotę i będą korzystać z nowego, północnego szlaku. Natomiast USA zapowiedziały, że będą pomagać statkom, które usiłują pokonać Ormuz torem biegnącym u wybrzeży Omanu.

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Agencja AFP podkreśliła, że w ostatnich dniach nasiliły się ataki na jednostki próbujące opuścić Zatokę Perską pod eskortą amerykańskiej marynarki wojennej. Zdaniem analityków, cytowanych przez tę agencję, Iran stara się w ten sposób pokazać, że mimo trwającego konfliktu zachował zdolność do zakłócania żeglugi w rejonie cieśniny Ormuz.

Z kolei w ubiegłym tygodniu agencja Reutera, powołując się na dwóch wysokich rangą irańskich urzędników, poinformowała o nasileniu przez siły irańskie ataków na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Według tych rozmówców działania Teheranu mają przyczynić się do utrzymania wysokich cen ropy, a w konsekwencji wpłynąć na wynik listopadowych wyborów do amerykańskiego Kongresu.