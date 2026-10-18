W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, do którego mogło dojść minionej nocy, podjęto działania mające na celu weryfikację zdarzenia – podało w niedzielę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.

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Możliwe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko bada sprawę

„Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt, do którego mogło dojść minionej nocy, podjęto działania mające na celu weryfikację zdarzenia. Na południe od Lublina skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy (NZPR) z Wojsk Obrony Terytorialnej, który prowadzi poszukiwania ewentualnego miejsca upadku obiektu. W działaniach uczestniczą również Policja oraz Żandarmeria Wojskowa” – podało w niedzielę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.

Z wpisu wynika, że celem działań jest weryfikację zarejestrowanego sygnału radiolokacyjnego, sprawdzenie zgłoszeń okolicznych mieszkańców ewentualnie stwierdzenie, że „zarejestrowany sygnał mógł być wynikiem zjawisk lub anomalii meteorologicznych”.

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„Na obecnym etapie nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje sytuację. Dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu czynności sprawdzających i potwierdzeniu szczegółów zdarzenia” – czytamy w komunikacie DORSZ.

Niezidentyfikowany obiekt na południe od Lublina? Służby badają sprawę

Policjanci, Żandarmeria Wojskowa i Wojska Obrony Terytorialnej przeszukują w niedzielę teren w okolicy Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie, gdzie według zgłoszeń od mieszkańców słychać było odgłosy jakiegoś lecącego obiektu. Nic dotychczas nie znaleziono.

Rzecznik prasowy KWP w Lublinie nadkomisarz Anna Kamola powiedziała PAP, że około godziny drugiej w nocy policja otrzymała dwa zgłoszenia, z których wynikało, że słychać było odgłosy lecącego głośnego obiektu. Oba zgłoszenia dotyczyły rejonu Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie.

Na miejsce pojechali policjanci i razem z Żandarmerią Wojskową i z Wojskiem Obrony Terytorialnej. - Penetrujemy ten teren. Na obecną chwilę niczego nie znaleźliśmy - powiedziała Kamola.

Dodała, że drugie podobne zgłoszenie wpłynęło z powiatu łęczyńskiego o tym, że był słyszalny dźwięk przelatującego obiektu. – Tam nic nie zostało znalezione - zaznaczyła Kamola.

Oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej kpt. Marta Gaborek potwierdziła udział żołnierzy w tej akcji. - Na miejsce udał się Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy – powiedziała.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało w niedzielę, że w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, do którego mogło dojść minionej nocy, podjęto działania mające na celu weryfikację zdarzenia.