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Donald Trump gra va banque. Chce zmusić Ukrainę do ustępstw wobec Rosji

USA pozbawiły Ukrainę informacji o wystrzeliwanych rosyjskich rakietach i jednocześnie uniemożliwiają zwalczanie nadlatujących pocisków.

Publikacja: 15.10.2026 14:02

Pociski balistyczne spadają na Kijów, bo Ukrainie brakuje informacji wywiadowczych od USA

Pociski balistyczne spadają na Kijów, bo Ukrainie brakuje informacji wywiadowczych od USA

Foto: REUTERS

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Andrzej Łomanowski

„USA idą va banque, wykorzystując wszelkie możliwe środki nacisku na Ukrainę, by wymusić ustępstwa wobec Rosji” – napisał w sieci Telegram kanał informacyjny „Ukraine context”, uważany za związany z byłym szefem ukraińskiego wywiadu wojskowego, a obecnie szefem administracji prezydenta, gen. Kyryło Budanowem.

Dwa dni z rzędu ukraińska armia nie otrzymywała amerykańskich informacji wywiadowczych. Dotyczyły one danych z amerykańskich satelitów o wystrzeliwaniu rosyjskich rakiet  balistycznych w stronę Ukrainy. Według niepełnych danych konstelacja amerykańskich satelitów zwiadowczych prowadzi obserwację ziemi również w promieniowaniu podczerwonym i to głównie stanowiło wartość dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Z kosmosu widać było natychmiast start rosyjskich pocisków.

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