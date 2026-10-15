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Pociski balistyczne spadają na Kijów, bo Ukrainie brakuje informacji wywiadowczych od USA
„USA idą va banque, wykorzystując wszelkie możliwe środki nacisku na Ukrainę, by wymusić ustępstwa wobec Rosji” – napisał w sieci Telegram kanał informacyjny „Ukraine context”, uważany za związany z byłym szefem ukraińskiego wywiadu wojskowego, a obecnie szefem administracji prezydenta, gen. Kyryło Budanowem.
Dwa dni z rzędu ukraińska armia nie otrzymywała amerykańskich informacji wywiadowczych. Dotyczyły one danych z amerykańskich satelitów o wystrzeliwaniu rosyjskich rakiet balistycznych w stronę Ukrainy. Według niepełnych danych konstelacja amerykańskich satelitów zwiadowczych prowadzi obserwację ziemi również w promieniowaniu podczerwonym i to głównie stanowiło wartość dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Z kosmosu widać było natychmiast start rosyjskich pocisków.
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