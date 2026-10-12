Dane z raportu wskazują, że trend hamowania dynamiki podwyżek został odwrócony, choć eksperci podkreślają, że nie jest to jeszcze silne przyspieszenie wzrostu cen: „Hamowanie wzrostu cen zostało przerwane, ale nie należy tego traktować jako początku gwałtownej fali podwyżek. Wrześniowy wzrost rok do roku o 1,9 proc. jest jedynie powrotem do wyniku lipcowego i nadal jest o 0,8 punktu procentowego niższy niż w czerwcu.” – czytamy w raporcie.

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Przez całe lato ceny żywności i napojów rosły

Raport „Indeks cen w sklepach detalicznych” przygotowały UCE Research i Uniwersytet WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych). W analizie porównano ceny 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Łącznie zestawiono ze sobą ponad 95,4 tys. cen detalicznych z ponad 47 tys. sklepów należących do 64 sieci handlowych. Badaniem objęto dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.

Jeśli chodzi o ceny żywności i napojów bezalkoholowych, to w czerwcu rosły one o 1,9 proc. rok do roku, w lipcu o 1,2 proc., a w sierpniu o 0,9 proc. We wrześniu wzrost wyniósł 1,1 proc. W ujęciu miesiąc do miesiąca wzrost cen żywności i napojów we wrześniu był o 0,2 punktu procentowego wyższy.

Żywność nadal drożeje wyraźnie wolniej niż wszystkie analizowane kategorie razem wzięte: we wrześniu różnica wyniosła 0,8 punktu procentowego, czyli tyle samo co w sierpniu.

Eksperci wskazują na kilka przyczyn wzrostu cen

Dr inż. Anna Motylska-Kuźma z Uniwersytetu WSB Merito oceniła, że wrześniowy wzrost dynamiki cen w sklepach detalicznych pozwala mówić raczej o „wyhamowaniu procesu dezinflacji” niż o rozpoczęciu nowej fali podwyżek. – Niepokojąca jest jednak sytuacja na światowych rynkach energii. Zakłócenia transportu ropy i gazu przez cieśninę Ormuz utrzymują ceny tych surowców na wysokich poziomach, zwiększając koszty produkcji, transportu i dystrybucji. Ponowne uruchomienie przez rząd programu CPN, obejmującego obniżenie podatków i administracyjne ustalanie maksymalnych cen paliw, pokazuje skalę problemu. Interwencja może ograniczać skutki wzrostu cen paliw, ale nie eliminuje jego przyczyn ani presji kosztowej w gospodarce – zaznaczyła Motylska-Kuźma.

Dr Rafał Parvi z Uniwersytetu WSB Merito uważa, że wrześniowy wzrost cen może mieć kilka przyczyn, a pierwszej upatruje we wzroście cen surowców i kosztów produkcji. – Ceny żywności reagują z opóźnieniem na wzrost cen produktów rolnych, energii, paliw, opakowań, transportu czy kosztów pracy. Widać też wpływ sezonowości. Wrzesień jest specyficznym miesiącem na rynku żywności. Kończy się sezon części produktów świeżych, zmienia się struktura podaży, pojawiają się produkty jesienne, a w przypadku części asortymentu koszty magazynowania i dystrybucji mogą być wyższe – wskazał. Duży wpływ na poziom cen detalicznych mają, zdaniem eksperta, promocje organizowane przez sieci handlowe. – Jeżeli sieci handlowe w jednym miesiącu ograniczą skalę obniżek, średnia cena może wzrosnąć nawet bez gwałtownego wzrostu cen regularnych – wyjaśnił.

Większe podwyżki mogą być również pokłosiem tzw. wojen cenowych sieci handlowych, podczas których minimalizowały one marże. Z czasem musiały je jednak podnieść, by utrzymać rentowność.