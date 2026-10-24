Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przyjechał w sobotę do chińskiego miasta granicznego Dandong. Według południowokoreańskiej agencji Yonhap, która powołała się na źródło rządowe, przekroczył granicę przez nowo otwarty most łączący oba państwa.

„Przewodniczący Kim przybył do Dandong w chińskiej prowincji Liaoning przez Nowy Most na rzece Jalu” – przekazał informator agencji.

Kim Dzong Un w Chinach. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa

Wcześniej o zaostrzonych środkach ostrożności w Dandong informowała japońska agencja Kyodo, powołując się na źródła dyplomatyczne. Według tych doniesień w mieście wstrzymano rezerwacje hotelowe i wprowadzono ścisłe kontrole ruchu drogowego.

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Restrykcje objęły między innymi okolice muzeum upamiętniającego udział Chin w wojnie koreańskiej w latach 50. XX wieku. W niedzielę przypada 76. rocznica przystąpienia chińskich wojsk do tego konfliktu. Oczekuje się, że północnokoreański przywódca weźmie udział w oficjalnych uroczystościach.

Jak dotąd chińskie władze nie potwierdziły obecności Kim Dzong Una.

Wizyta przed szczytem APEC i możliwymi rozmowami z USA

Jak zauważyła Yonhap, podróż północnokoreańskiego przywódcy odbywa się w istotnym momencie politycznym. W dniach 18–19 listopada w Shenzhen na południu Chin ma się odbyć szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Jednocześnie prezydent USA Donald Trump dąży do wznowienia rozmów z Pjongjangiem jeszcze w tym roku.

Wyjazd Kima za granicę stanowi również publiczny sygnał jego aktywności i dobrego zdrowia. To istotne w kontekście pojawiających się niedawno pogłosek o jego śmierci.

Relacje Pekinu i Pjongjangu. Chiny mogą odegrać rolę mediatora

Agencja Kyodo oceniła, że na poprawę stosunków między Chinami a Koreą Północną wpłynęła czerwcowa wizyta Xi Jinpinga w Pjongjangu. Była to pierwsza podróż chińskiego przywódcy do Korei Północnej od siedmiu lat. Podczas spotkania Xi nie poruszał kwestii denuklearyzacji Korei Północnej.

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Według japońskiej agencji Pjongjang pozostawia możliwość rozmów z Waszyngtonem, ale uzależnia ją od zakończenia wrogiej polityki Stanów Zjednoczonych i uznania Korei Północnej za państwo nuklearne. W takim scenariuszu Chiny mogłyby odegrać rolę pośrednika w ewentualnych negocjacjach amerykańsko-północnokoreańskich.

Nowy most na rzece Jalu łączy Chiny z Koreą Północną

Nowa czteropasmowa przeprawa drogowa została oddana do użytku 15 października. Most o długości ponad trzech kilometrów łączy chińskie Dandong, główny węzeł handlowy w relacjach obu państw, z północnokoreańskim miastem Sinuidzu.

Choć budowę mostu zakończono już w 2014 r., jego oficjalne otwarcie wielokrotnie odkładano. Przyczynami były między innymi opóźnienia w budowie dróg dojazdowych oraz infrastruktury celnej po stronie północnokoreańskiej, a także pogorszenie relacji między Pekinem a Pjongjangiem.

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Kim Dzong Un odwiedził Chiny poprzednio we wrześniu ubiegłego roku. Przyjechał wówczas na zaproszenie chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, by uczestniczyć w obchodach 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji Wschodniej.