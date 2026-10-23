Korea Płn. intensyfikuje umacnianie granicy od kwietnia 2024 r. po deklaracji przywódcy tego kraju Kim Dzong Una, który pod koniec 2023 r. określił relacje z Seulem jako stosunki „dwóch wrogich sobie państw”. Od tamtej pory wojsko Południa obserwuje wzmożony ruch północnokoreańskich żołnierzy, którzy montują zasieki z drutu kolczastego, stawiają miny i bariery przeciwpancerne wzdłuż wojskowej linii demarkacyjnej (MDL), która przebiega w strefie zdemilitaryzowanej (DMZ) oddzielającej oba państwa.

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Jak podała północnokoreańska agencja prasowa KCNA, we wtorek marszałek Koreańskiej Armii Ludowej Pak Jong Chon przeprowadził inspekcję umocnień na granicy z Koreą Południową. Towarzyszyła mu Kim Yo Jong, wpływowa siostra północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una.

Według KCNA Kim Yo Jong poinformowała, że nowe jednostki dysponujące uzbrojeniem artyleryjskim „zajęły już stanowiska ogniowe” wzdłuż granicy – informuje agencja Reutera.

W reakcji na działania żołnierzy Północy w pobliżu MDL siły Korei Płd. nadają komunikaty i oddają strzały ostrzegawcze.

Napięcie w DMZ wzrosło po 21 września, gdy eksplozja raniła trzech południowokoreańskich żołnierzy. Dochodzenie Seulu wykazało, że przyczyną były północnokoreańskie miny przeciwpiechotne. Pjongjang odrzucił oskarżenia, zarzucił Korei Płd. sfabrykowanie śledztwa i zagroził wznowieniem nadawania propagandy z głośników rozstawionych na granicy oraz rozmieszczeniem tam broni taktycznej.

Zaminowana granica między oboma Koreami

Według szacunków ekspertów w DMZ, uważanej za jeden z najbardziej zaminowanych obszarów na świecie, znajduje się ponad 2 mln min – zauważyła południowokoreańska agencja Yonhap, dodając, że szacunki te uwzględniają miny rozmieszczone przez wojsko Korei Płd.

DMZ została ustanowiona 27 lipca 1953 r. na mocy traktatu z Panmundżom, który doprowadził do zawieszenia broni w konflikcie zbrojnym z lat 1950-53. To pas ziemi o szerokości 4 km i długości ponad 200 km, ciągnący się wzdłuż linii demarkacyjnej oddzielającej państwa koreańskie. Nadzór nad DMZ sprawuje Dowództwo Sił ONZ.

Długa na ponad 200 km linia demarkacyjna była pierwotnie oznaczona 1292 tablicami, jednak do dziś zachowało się ich zaledwie około 200 – podkreśliła południowokoreańska agencja Yonhap. W rezultacie po stronie południowej wojsko korzysta z mapy amerykańskiej Agencji Wywiadu Geoprzestrzennego (NGA) z 2004 roku. Natomiast Dowództwo Sił ONZ stosuje własne współrzędne ustalone w 2016 roku. W ocenie południowokoreańskiego dowództwa Korea Północna najprawdopodobniej wyznacza granicę na podstawie własnych kryteriów, biorąc pod uwagę m.in. istniejące tablice.