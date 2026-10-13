Administracja w Waszyngtonie poprosiła o rezygnację z zajmowanego stanowiska szefową amerykańskiej placówki dyplomatycznej w Grecji. Jak poinformowała agencja Reutera, decyzję przekazała oficjalnie w czasie wtorkowego briefingu nowa sekretarz prasowa Białego Domu, Katie Zacharia.

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Dyplomatyczny skandal w Atenach. Kimberly Guilfoyle odchodzi na wniosek Białego Domu

Presja na dymisję narastała od dłuższego czasu. Według ustaleń Associated Press, amerykański prezydent już wcześniej sygnalizował niezadowolenie z postawy przedstawicielki USA w Atenach. Dzień przed oficjalnym komunikatem Białego Domu Trump przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że administracja bada sprawę i „nie jest zadowolona” z docierających sygnałów.

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Przyczyną odwołania Guilfoyle ma być seria artykułów opublikowanych przez „The Wall Street Journal”. Dziennik ujawnił niepokojące szczegóły dotyczące zachowania dyplomatki. Wśród najpoważniejszych zarzutów znalazły się twierdzenia, jakoby ambasadorka podczas jednego z przyjęć groziła wykorzystaniem wpływów Waszyngtonu do osłabienia rządu w Atenach.

Kulisy śledztwa dziennikarskiego wokół ambasadorki USA w Grecji

Z ustaleń mediów wynika również, że dyplomatka faworyzowała konkretną firmę z greckiego sektora budowlanego i energetycznego, zapewniając jej lobbiście udział w zamkniętych spotkaniach dyplomatycznych. Associated Press, powołując się na analizę wiadomości tekstowych, wskazało także na przypadek żądania 100 tysięcy dol. od jednego z darczyńców w zamian za ułatwienie dostępu do przedstawicieli władz w Waszyngtonie. Sprawę skomplikowały dodatkowo doniesienia brytyjskiego dziennika „The Daily Mail” o konfliktach dyplomatki z personelem ambasady.

Prawnicy Kimberly Guilfoyle kategorycznie odrzucają oskarżenia o złamanie prawa. W wydanym oświadczeniu wyjaśniają, że oczekiwane środki finansowe stanowiły wyłącznie zaległe wynagrodzenie za komercyjne wystąpienia publiczne sprzed nominacji ambasadorskiej.

Sekretarz stanu Marco Rubio krytykuje media

Stanowisko w sprawie zajął sekretarz stanu Marco Rubio. Jak relacjonowało AP, szef amerykańskiej dyplomacji początkowo chwalił postawę ambasadorki, jednak w obliczu kolejnych doniesień odmówił jednoznacznego poparcia. Tuż przed wylotem z Aten Rubio skrytykował dziennikarzy za opieranie się na niepotwierdzonych przekazach medialnych i odmówił komentarza do czasu weryfikacji faktów.

Przedstawiciele Partii Demokratycznej w komisjach spraw zagranicznych oraz nadzoru – w tym senator Jeanne Shaheen oraz kongresmeni Gregory Meeks i Robert Garcia – oficjalnie wystąpili o wszczęcie śledztwa – podała agencja AP. Nieformalne czynności sprawdzające rozpoczął już inspektor generalny Departamentu Stanu.

Jak przypomina agencja Reuters, Grecja pozostaje strategicznym sojusznikiem USA w ramach NATO. Kraj ten nie tylko udostępnia infrastrukturę wojskową we wschodniej części Morza Śródziemnego, ale również dowodzi unijną misją morską, której celem jest ochrona statków handlowych na Morzu Czerwonym.