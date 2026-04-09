Meloni mówiła też, że jej rząd jest gotowy sięgnąć po wszystkie możliwe środki, by przeciwdziałać potencjalnym spekulacjom na rosnących cenach surowców energetycznych, w tym by wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków dla koncernów energetycznych (tzw. windfall tax, o wprowadzeniu takiego podatku myśli też polski rząd – red.).

- Uważamy, że dyskusja na temat możliwości tymczasowego zawieszenia Paktu Stabilności i Wzrostu nie powinna być tematem tabu. Nie wyłączenie dla poszczególnych państw, ale rozwiązanie ogólne - zasugerowała włoska premier.

Czym jest Pakt Stabilności i Wzrostu, który chce zawi

Pakt Stabilności i Wzrostu to unijne porozumienie, którego celem jest zapewnienie, że państwa UE prowadzą odpowiedzialną politykę w zakresie finansów publicznych. Pakt ogranicza dopuszczalny deficyt budżetowy wyznaczając jego poziom na 3 proc. PKB, a dopuszczalny dług publiczny może osiągnąć poziom 60 proc. PKB.

Przekroczenie tych progów pozwala na objęcie państwa tzw. procedurą nadmiernego deficytu. W takiej sytuacji KE dokonuje analizy finansów danego państwa, a po formalnym stwierdzeniu nadmiernego deficytu formułuje zalecenia mające poprawić sytuację finansów publicznych. Następnie monitorowane są postępy we wdrażaniu zaleceń.

Pakt ma zapobiegać nadmiernemu zadłużaniu się państw, chronić stabilność wspólnej waluty oraz wspierać długoterminowy wzrost gospodarczy.

