Nowe normy ciśnienia krwi. Kardiolodzy alarmują

Najnowsze wyliczenia publikuje pismo „JAMA”. Wykazano w nich, że według nowych kryteriów o prawie 10 mln więcej dorosłych Amerykanów powinno sięgać po leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi. Dzięki temu w ciągu 10 lat w USA można byłoby zapobiec 200 900 zgonów, w tym 162 200 przypadkom śmierci z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawały serca oraz udary mózgu.:

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Według nowych wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) oraz Amerykańskiego Kolegium Kardiologów (ACC):

za prawidłowe ciśnienie tętnicze uznaje się jedynie takie, które nie przekracza 120/80 mmHg.

Wszelkie inne jego wartości są odstępstwem od nowej normy.

Ciśnienie wynoszące 120-129/80 mmHg uznaje się za podwyższone,

a od 130/80 mmHg jest już zbyt wysokie.

Nowe zalecenia: przy ciśnieniu skurczowym 130-139 mmHg należy sięgnąć po leki

Kiedy należy wkroczyć z lekami? Dotąd uznawano, że leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi trzeba wprowadzić, gdy ciśnienie przekracza 140/80 mmHg. Według najnowszych zaleceń, jeśli ciśnienie skurczowe wynosi 130-139 mmHg należy pacjentowi zalecić zmianę stylu życia (modyfikacja diety i większy wysiłek fizyczny). A gdy to nie da efektu przez 3-6 miesięcy, poza zmianą stylu życia niezbędne jest włączenie leków obniżających ciśnienie.

Terapia lekowa powinna być stosowana szczególnie u pacjentów, u którzy poza nadciśnieniem cierpią także na inne schorzenia przewlekle, takie jak choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca oraz choroba nerek. Nadciśnienie wraz z innymi chorobami przewlekłymi znacznie zwiększa ryzyko zgonu.

Leki obniżające ciśnienie tętnicze o 23 proc. zmniejszają ryzyko zgonu u tych osób, które kwalifikują się do tej terapii po wprowadzeniu nowych zaleceń. Z kolei ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych zmniejsza się u nich o 50 proc. Badania wykazały także, że na terapii lekowej najbardziej zyskują chorzy na cukrzycę, u których nadciśnienie znaczenie zwiększa ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego.

Leki na nadciśnienie powinny być jednak zażywane regularnie przez wiele lat, nawet do końca życia, gdyż po ich odstawieniu ciśnienie tętnicze krwi ponownie wzrasta. Z tym jest kłopot, ponieważ wielu pacjentów z czasem odstawia leki. Według raportu opublikowanego w 2025 r. przez „JAMA Cardiology” aż połowa osób dorosłych w USA nie zażywa regularnie leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi.