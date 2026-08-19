Nowe normy ciśnienia krwi. Kardiolodzy alarmują
Najnowsze wyliczenia publikuje pismo „JAMA”. Wykazano w nich, że według nowych kryteriów o prawie 10 mln więcej dorosłych Amerykanów powinno sięgać po leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi. Dzięki temu w ciągu 10 lat w USA można byłoby zapobiec 200 900 zgonów, w tym 162 200 przypadkom śmierci z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawały serca oraz udary mózgu.:
Według nowych wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) oraz Amerykańskiego Kolegium Kardiologów (ACC):
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Kiedy należy wkroczyć z lekami? Dotąd uznawano, że leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi trzeba wprowadzić, gdy ciśnienie przekracza 140/80 mmHg. Według najnowszych zaleceń, jeśli ciśnienie skurczowe wynosi 130-139 mmHg należy pacjentowi zalecić zmianę stylu życia (modyfikacja diety i większy wysiłek fizyczny). A gdy to nie da efektu przez 3-6 miesięcy, poza zmianą stylu życia niezbędne jest włączenie leków obniżających ciśnienie.
Terapia lekowa powinna być stosowana szczególnie u pacjentów, u którzy poza nadciśnieniem cierpią także na inne schorzenia przewlekle, takie jak choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca oraz choroba nerek. Nadciśnienie wraz z innymi chorobami przewlekłymi znacznie zwiększa ryzyko zgonu.
Leki obniżające ciśnienie tętnicze o 23 proc. zmniejszają ryzyko zgonu u tych osób, które kwalifikują się do tej terapii po wprowadzeniu nowych zaleceń. Z kolei ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych zmniejsza się u nich o 50 proc. Badania wykazały także, że na terapii lekowej najbardziej zyskują chorzy na cukrzycę, u których nadciśnienie znaczenie zwiększa ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego.
Leki na nadciśnienie powinny być jednak zażywane regularnie przez wiele lat, nawet do końca życia, gdyż po ich odstawieniu ciśnienie tętnicze krwi ponownie wzrasta. Z tym jest kłopot, ponieważ wielu pacjentów z czasem odstawia leki. Według raportu opublikowanego w 2025 r. przez „JAMA Cardiology” aż połowa osób dorosłych w USA nie zażywa regularnie leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi.
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