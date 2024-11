Coraz większa gorączka na rynku aut. Temperaturę podnosi perspektywa podwyżek cen

Elektryki pomogłyby, ale z powodu wysokich cen popyt jest mały

Ale popyt na auta elektryczne słabnie. Jak podaje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów ACEA, we wrześniu ich rejestracje miały 13,1 proc. całego rynku nowych aut osobowych, podczas gdy rok wcześniej 14 proc. W przeżywających kłopoty gospodarcze Niemczech, największym rynku Europy, sprzedaż elektryków w pierwszych trzech kwartałach spadła o prawie 29 proc.

Dużo gorzej przedstawia się udział elektryków w rynku polskim: to ledwie 3,1 proc. nowo rejestrowanych aut, w dodatku mniej niż przed rokiem, gdy udział wynosił 3,6 proc. W ubiegłym miesiącu ten negatywny trend jeszcze się pogłębił. A będzie gorzej, bo od września elektryki w leasingu i długoterminowym wynajmie – największa część tego rodzaju aut w Polsce – nie są już objęte rządowym programem dopłat „Mój elektryk”.

– W najbliższych miesiącach zaobserwujemy spadek rejestracji elektrycznych samochodów osobowych, ponieważ nabór wniosków do programu dopłat, który według pierwszych założeń miał być wstrzymany do początku roku 2025, najprawdopodobniej zostanie ponownie uruchomiony dopiero wiosną – uważa Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Sprowadzamy na potęgę stare auta z zagranicy

Tymczasem zakupowa gorączka dopadła także rynek samochodów używanych. W październiku sprowadzono do Polski niemal 85 tys. aut, o 17 proc. więcej niż przed rokiem. W ciągu dziesięciu miesięcy 2024 r. prywatny import sięgnął 750 tys. sztuk, co daje roczny wzrost o przeszło jedną piątą. – W większości przypadków, poza Francją i Szwecją, wskaźniki wzrostu są dwucyfrowe, a w pierwszej dziesiątce import z każdego kolejnego kraju przekroczył barierę 10 tys. sztuk – informuje Samar.

Mimo to, według najnowszego raportu operatora sieci sieć centrów samochodowych AAA Auto, opartego na danych o sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w ubiegłym miesiącu poszukujący używanego pojazdu mieli do wyboru 283,4 tys. ofert, o 13 proc. mniej niż we wrześniu. Z kolei mediana cen wzrosła do 32,9 tys. zł. Najwięcej ofert (prawie 130 tys.) dotyczyło diesli, zaledwie 3 tys. – aut w pełni elektrycznych.

Spalinowe podrożeją, elektryczne mogą stanieć

Ten utrzymujący się wysoki wzrost importu samochodów używanych niesie ze sobą szereg negatywnych skutków. – Zwiększa średni wiek importowanych samochodów, który wynosi 12,3 roku, co może prowadzić do większej liczby problemów technicznych i wyższych kosztów utrzymania dla nowych właścicieli. Ma również wpływ na środowisko, przyczyniając się do pogorszenia jakości powietrza – komentuje Karolína Topolová, dyrektor generalna i prezes zarządu Aures Holdings, operatora AAA Auto.