Po decyzji Parlamentu Europejskiego: do hotelu z własnym szamponem

Cała sprawa nie jest marginalna, bo ilość odpadów opakowaniowych na osobę wzrosła w ciągu ostatniej dekady średnio o 32 kilogramy na osobę.

Ustawa „Opakowania i odpady opakowaniowe” była jedną z najsilniej lobbowanych w branży, a ustawodawcy wprowadzili do niej aż ponad 500 poprawek. Doprowadziło to do maratonu głosowania, podczas którego przewidziano wyjątki dla produktów stanowiących ważne dziedzictwo kulturowe, takich jak camembert, który nadal będzie sprzedawany w drewnianych opakowania. Nie ma jednak mowy o tym, aby przetrwały jednorazowe opakowania kosmetyków w hotelach. Coraz więcej placówek zastępuje je większymi „rodzinnymi” opakowaniami, często przytwierdzając je do mocowań na ścianach, zapewne po to, aby nie opuszczały hoteli razem z gośćmi.

Trzeba zwalczać powódź plastiku i usprawnić recykling

Przemysł szklarski z kolei jest zadowolony za ochronę „charakterystycznych projektów opakowań”, jak butelki z alkoholami.

— Wyjątkowe i kreatywne kształty opakowań są kluczowym punktem kontaktu producentów z konsumentami. To głosowanie zmniejsza ryzyko, że cięższe materiały, takie jak szkło, zostaną zastąpione lżejszymi materiałami opakowaniowymi – mówiła podczas debaty Adeline Farrelly, sekretarz generalna FEVE, grupy lobbystów z branży szklanej.