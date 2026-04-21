406 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2026 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2026 r.

405 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2026 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji sektorowej „Świadczenie usług medyczno-opiekuńczych w środowisku domowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

404 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów

403 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2026 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

402 Zarządzenie nr 2 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2026 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

401 Uchwała nr 7/2026 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 marca 2026 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

400 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw