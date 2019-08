Zmarła holenderska księżniczka Krystiana. Zrezygnowała z kolejki do tronu dla miłości

Księżniczka zmagała się z rakiem kości. Jej szczątki zostaną skremowane w prywatnej uroczystości z udziałem jej najbliższych.

Krystiana urodziła się w 1947 r. jako najmłodsza córka królowej Juliany i księcia Bernharda. Ponieważ była częściowo niewidoma, jej matka szukała pomocy u uzdrowiciela Greeta Hoffmansa. Leczenie doprowadziło do kryzysu na dworze, ponieważ Hoffmans miał wywierać zbyt wielki wpływ na królową, co miało drażnić jej męża Bernharda. Mówiło się o rozwodzie królewskiej pary, jednak ostatecznie do tego nie doszło - pisze Onet.

Krystiana unikała publicznych wystąpień. Po ukończeniu szkoły wyjechała do Montrealu i Nowego Jorku, gdzie studiowała i uczyła muzyki. W USA poznała kubańskiego uchodźcę i działacza społecznego Jorge Pereza y Guillermo, którego poślubiła w 1975 r. Chcąc uniknąć skandalu związanego ze ślubem z katolikiem, przed zaręczynami zrzekła się prawa do tronu (w tym czasie była dziewiąta w kolejce do korony).

Para miała trójkę dzieci i rozwiodła się w 1996 r. Krystiana mieszkała później w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.