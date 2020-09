French Touch: Paris by Night

- Każda edycja French Touch jest prawdziwą podróżą do Francji, która pokazuje całe jej bogactwo: styl życia, kuchnię, sztukę, modę, nowe technologie. - mówił na konferencji prasowej Frédéric Billet ambasador Francji w Polsce. – French Touch zachęca do poznania Francji i poszerzenia wiedzy o tym kraju. To wielkie święto Francji w Polsce, które budzi podziw i bardzo silne emocje, ponieważ Francja nigdy nie była Polakom obojętna. Wieczór w Teatrze Wielkim to jedno z wydarzeń o największej popularności..

Organizatorem akcji French Touch jest agencja Cryptone, wspierana przez Ambasadę Francji w Polsce oraz Instytut Francuski. French Touch to zarówno wydarzenia kulturalne, jak i ogólnopolska akcja handlowa z francuskimi produktami, trwająca od 17 do 31 października w 6,5 tysiącach punktach sprzedaży.

Największe kulturalne wydarzenie Show French Touch odbędzie się w tym roku pod hasłem „Paris by Night”. Uczestniczący w nim artyści złożą hołd legendarnej francuskiej parze - Michelowi Berger i France Gall, która przez 20 lat tworzyła związek na scenie i w życiu prywatnym. Razem stworzyli 250 utworów, które w latach 70. i 80. przyniosły im olbrzymi sukces i sławę.