Kradł rowery w Warszawie. Liczył na więzienie Fotorzepa, Jakub Czermiński

Policjanci z Warszawy zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który dokonał kilku kradzieży rowerów. Mężczyzna przyznał funkcjonariuszom, że miał dość kłótni z matką i to dlatego kradł. Liczył na to, że w końcu trafi do więzienia i tam odpocznie