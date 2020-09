Destrukcja, która ratuje wzrok

Osiągnięcia Polaków

Bardzo ważny przełom przyniósł rok 1944, gdy w Nowym Jorku utworzono bank oczu. Dzięki temu tkanki rogówki do przeszczepów stały się bardziej dostępne. Kolejny krok milowy to lata 50. i 60., gdy zaczęto przeprowadzać pierwsze próby wykorzystania laserów w okulistyce. Sam termin „laser" ukuł w 1959 r. Gordon Gould, amerykański fizyk, któremu – obok amerykańskiego inżyniera Theodore'a Harolda Maimana – często przypisuje się wynalezienie lasera. To właśnie Gould podczas czerwcowej konferencji naukowej The Ann Arbor Conference on Optical Pumping na Uniwersytecie Michigan w 1959 r. upublicznił termin LASER w artykule „The LASER, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation", w którym opisał też podstawowe elementy budowy urządzenia.