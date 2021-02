Koronawirus. Jak wiele szczepień brakuje Polsce do odporności stadnej?

- Najlepsze co możemy zrobić dla siebie i otoczenia, to dbać o siebie, być ostrożnym, i stosować zasadę DDM - dystans, dezynfekcja, maseczki - mówił dr Sutkowski.

- Jest zaznaczony trend, ten trend nie jest może gwałtowny, ale to trend wyraźnie wskazujący na zwiększoną liczbę potwierdzonych zakażeń - mówił w TVN24 ekspert.

Dr Sutkowski mówił też, że ważne jest, aby szczyt trzeciej fali w Polsce nie oznaczał osiągnięcia powyżej 20 tys. zakażeń na dobę, bo wówczas "zaczynamy wracać do sytuacji niebezpiecznej, z października, listopada".

Ekspert był też pytany o słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który w TVN24 mówił, że odporność na COVID-19 w Polsce mogło już nabyć - w wyniku przechorowania - ok. 7-8 mln osób.

- Pytanie na ile osoby, które przeszły COVID-19, są odporne w związku z nowymi mutacjami. Nie jesteśmy w stanie na dzisiaj stanowczo odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że osób uodpornionych może być więcej niż 7-8 mln, ale do odporności stadnej brakuje nam prawdopodobnie jeszcze ok. 15 mln osób zaszczepionych - wyliczał dr Sutkowski.

- Musimy wierzyć, że będą większe dostawy szczepionek - dodał.

Jak dotąd dwie dawki szczepionki na COVID-19 otrzymało w Polsce niespełna milion osób. Szczepienia trwają od 27 grudnia.