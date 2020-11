Włochy: Ponad 234 tys. testów w ciągu doby, 34 tys. wykrytych zakażeń

Jak podało włoskie ministerstwo zdrowia, w ciągu ostatnich 24 godzin we Włoszech testy wykazały zakażenie koronawirusem u kolejnych 34 282 osób. Od wtorku zmarły 753 osoby zakażone SARS-CoV-2, a 24 169 osób uznano za ozdrowiałe.

Liczba aktywnych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła we Włoszech do 743 tys. W ciągu doby pod kątem koronawirusa przebadano blisko 235 tys. próbek - 14,6 proc. testów zakończyło się wynikiem dodatnim. We wtorek odsetek pozytywnych testów był wyższy.