Znajomy ministra Szumowskiego wcisnął resortowi kit

Kulisy sprawy opisała we wtorek „Gazeta Wyborcza”. Ujawniła, że za założoną 30 marca firmą Kaja stoi Łukasz G. (firma jest na jego żonę Katarzynę), znajomy instruktor narciarski braci Marcina i Łukasza Szumowskich. Według gazety G. z propozycją sprzedaży maseczek skierował się do brata ministra – Marcina Szumowskiego, współwłaściciela firmy z branży biotechnologicznej, tworzącej nowe leki – świadczą o tym SMS-y, których treść opublikowano. W rozmowach nie brał udziału minister.

Firma żony Łukasza G. złożyła oficjalną propozycję w resorcie, a ten kupił deficytowy towar (odpowiadał za to wiceminister Janusz Cieszyński). Załącznikiem do oferty był certyfikat potwierdzający jakość sprzętu. Kiedy 5 maja przyszły negatywne wyniki z CIOP, Cieszyński wezwał Łukasza G. i zażądał zwrotu pieniędzy lub dostarczenia towaru zgodnego z umową. Na razie ponad 38 tys. maseczek leży w magazynach.

„Ministerstwo Zdrowia kupuje maski dla medyków głównie od firmy 3M, które w badaniach CIOP spełniają wyższy standard niż deklarowany w dokumentach. Jedyna partia zakwestionowanego w badaniach sprzętu to sprzęt zakupiony od p. Łukasza G., od którego Ministerstwo Zdrowia dochodzi roszczeń. Obecnie prawnicy MZ przygotowują dalsze kroki postępowania i prawdopodobnie dojdzie do złożenia zgłoszenia do prokuratury” – odpisał Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu.

Także CBA nie odpowiedziało na nasze pytania, czy zajmuje się sprawą tej transakcji. Przyjrzą się jej za to śledczy. – Prokuratura wystąpiła do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o informacje dotyczące wprowadzenia w błąd Ministerstwa Zdrowia co do jakości sprzedanych mu środków ochronnych, w tym maseczek – poinformowała nas Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.